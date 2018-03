Lucera “Via Crucis diocesana.. perchè il mondo abbia vita”

Di:

Lucera. Si svolgerà domani, giovedì 22 marzo 2018, dalle ore 20, la “Via Crucis diocesana 2018“.

Presiede l’evento S.E.Mons. Giuseppe Giuliano, Vescovo della Diocesi di Lucera – Troia. A causa delle condizioni climatiche, l’evento – organizzato dall’Azione Cattolica Italiana Diocesi di Lucera – Troia e dalla Diocesi di Lucera – Troia -, si svolgerà nella Basilica Cattedrale.

Via Crucis

La Via Crucis (dal latino, Via della Croce – anche detta Via Dolorosa) è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. L’itinerario spirituale della Via Crucis è stato in tempi recenti completato con l’introduzione della Via Lucis — che celebra i misteri gloriosi, ovvero i fatti della vita di Cristo tra la sua Risurrezione e la Pentecoste.