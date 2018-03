L'avvocato Giandiego Gatta, attuale consigliere regionale di Forza Italia (ph: comune di manfredonia)

Manfredonia, 21 marzo 2018. “Esprimo le mie sincere condoglianze ai familiari per la scomparsa di Salvatore Castrignano, già segretario della Cgil. Seppur con visioni spesso diverse, il nostro è stato un confronto sempre pacato e rispettoso nell’interesse del nostro territorio e dei diritti dei lavoratori”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Giandiego Gatta. Manfredonia, il cordoglio di Gatta per la scomparsa di Castrignano ultima modifica: da

