Manfredonia, disagio per tre fratelli senza casa: appello

Manfredonia, 21 marzo 2018. CASO di povertà e disagio sociale a Manfredonia: tre fratelli che hanno vissuto per alcuni anni in un locale loro dato in uso gratuito sono ora costretti a lasciarlo e non hanno più un posto dove andare.

L’assessore ai Servizi Sociali di Manfredonia, Noemi Frattarolo: “Conosco la situazione di questo nucleo familiare, si sono rivolti ai Servizi sociali un’unica volta chiedendo di avere un posto dove stare e sono state date loro delle istruzioni da seguire ma poi non si sono più rivisti. Quello che noi facciamo è inquadrare chi viene per chiedere aiuto in quelli che possono essere specifiche fasce e destinare loro contributi che lo Stato mette a disposizione. Ad esempio, è possibile richiedere il REI (Reddito di Inclusione), una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Quello che chiediamo a questi fratelli è di ritornare ai Servizi sociali e comprendere quali sono i contributi previsti per loro e farne domanda”, conclude l’assessore Frattarolo.

Da ieri per loro è prevista una vita senza un posto dove tornare per dormire, quindi temporaneamente loro chiedono a chi ha buon cuore e un locale anche piccolo in cui stare di donarglielo ad uso gratuito e temporaneamente in attesa che arrivino i contributi statali.

Libera Maria Ciociola

Manfredonia, 21 marzo 2018