Manfredonia, 21 marzo 2018. E’ deceduto stamani Salvatore Castrignano, già segretario della Cgil di Manfredonia (dal 1979 al 1989), impiegato nel Centro per l’impiego. Era nato il 4 maggio del 1956. Lascia la moglie e due figli. Castrignano è stato Consigliere comunale dal 1990 al 1995 e Assessore al Lavoro e all’Agricoltura nel 1990-1991. Successivamente, è stato dal 2001 al 2002 Segretario Generale della FILCAMS CGIL provinciale, dal 2003 al 2010 Segretario Confederale della CGIL provinciale di Foggia, dal 2010 Coordinatore dell’Associazione Lavoro e Welfare di Capitanata. Recentissimo il suo libro “Bandiere e primavere”

Salvatore Castrignano aveva di recente presentato il suo libro “Bandiere e primavere” – vicende sociali e produttive del territorio degli anni Settanta e Ottanta, con presentazione dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 9.30 nella Chiesa San Camillo de Lellis a Manfredonia. Dalla Redazione di StatoQuotidiano sincere condoglianze ai familiari dell’uomo Manfredonia, è morto Salvatore Castrignano ultima modifica: da

