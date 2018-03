SALVATORE CASTRIGNANO (immagine d'archivio)

Di:



Manfredonia, 21 marzo 2018. ”Ciao Salvatore, ricordero’per sempre il nostro ultimo abbraccio in occasione della presentazione del tuo libro, nel quale hai ricordato il nostro comune impegno politico nella FGCI e nel PCI negli anni settanta, quando le PRIMAVERE e le BANDIERE sembravano annunciarci un NUOVO MONDO senza distinzioni di classi e di colore tra gli uomini. Quel mondo che abbiamo sognato INSIEME. RIPOSA IN PACE SALVATORE”. Così Matteo Marziliano, segretario PCDI Manfredonia, ricordando Salvatore Castrignano, già segretario della Cgil di Manfredonia, impiegato nel Centro per l’impiego, deceduto stamani all’età di 61 anni. Come detto, Castrignano è stato Consigliere comunale dal 1990 al 1995 e Assessore al Lavoro e all’Agricoltura nel 1990-1991. Successivamente, è stato dal 2001 al 2002 Segretario Generale della FILCAMS CGIL provinciale, dal 2003 al 2010 Segretario Confederale della CGIL provinciale di Foggia, dal 2010 Coordinatore dell’Associazione Lavoro e Welfare di Capitanata. Recentissimo il suo libro “Bandiere e primavere”

Salvatore Castrignano aveva di recente presentato il suo libro “Bandiere e primavere” – vicende sociali e produttive del territorio degli anni Settanta e Ottanta, con presentazione dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 9.30 nella Chiesa San Camillo de Lellis a Manfredonia. Dalla Redazione di StatoQuotidiano sincere condoglianze ai familiari dell’uomo Redazione StatoQuotidiano.it Marziliano “Ciao Salvatore, ricordero’ sempre il nostro ultimo abbraccio” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.