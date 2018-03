Riccardi “Sangalli Manfredonia, aggiudicazione provvisoria a Sisecam”

Di:

Manfredonia, 21 marzo 2018. “Manfredonia Vetro, asta aggiudicata provvisoriamente a Sisecam per 14,2 milioni di euro.”

E’ quanto scritto sul proprio profilo facebook, questo pomeriggio, dal sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

Come risaputo, era fissato nel pomeriggio il nuovo tentativo d’asta per la “vendita congiunta delle aziende di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia, Sangalli Vetro Satinato e Sangalli Vetro Magnetronico, esercitate nel sito industriale ASI Manfredonia-Monte Sant’Angelo (FG), composte dal complesso degli immobili ed attrezzature per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare, nonché il magazzino prodotti finiti di proprietà di Sangalli Vetro Manfredonia“. Prezzo base fissato a € 13.800.000,00. Valore in aumento in caso di gara € 150.000,00.

Il termine per la presentazione domanda era stato fissato per la giornata di ieri, 20 marzo 2018. Luogo della vendita: davanti al Notaio Matteo Contento con Studio in Treviso, Via Lanceri di Novara 3/A.

“Ci aspettiamo vantaggi strategici in termini di nostre operazioni vetro piano europeo con l’acquisizione dello stabilimento Sangalli Manfredonia, che gode di una posizione geografica favorevole e offre una capacità di produzione annuale di 190.000 tonnellate. Lo stabilimento di Porto Nogaro, acquisito a novembre 2016, ha dato un contributo significativo alla nostra competitività nel mercato europeo. Se dovessimo finalizzare l’acquisizione per lo stabilimento di Sangalli Manfredonia, consolideremo ulteriormente la nostra leadership europea raddoppiando la nostra capacità di produzione di vetro piano in Italia. Il nostro gruppo è attualmente il più grande investitore turco in Italia e diventeremo anche uno dei più grandi produttori di vetro piano in Italia“. Così si era espresso il 7 febbraio 2018 il Vice Presidente della Şişecam Group e CEO, Prof. dr. Ahmet Kirman, commentando l’offerta presentata per l’acquisizione delle strutture della Sangalli Group Sangalli Manfredonia (fonte www.glassonweb.com).

Le dichiarazioni del Vice Presidente della Şişecam Group e CEO Prof. Kirman (traduzione from glassonweb – 7.02.2018)

”Oltre ai nuovi progetti di investimento, il Gruppo Şişecam continua a cogliere opportunità di crescita inorganica. il più grande produttore del vetro piano europeo Sisecam ha presentato un’offerta per l’acquisizione di servizi Sangalli Sangalli Manfredonia del Gruppo nel sud Italia, con una mossa di possedere un secondo impianto vetro piano nel paese. Il gruppo Şişecam ha pagato 85 milioni di euro nel 2016 per acquisire lo stesso gruppo di stabilimenti Sangalli Porto Nogaro nel nord Italia”.

”Un importante attore globale in tutti i settori principali del vetro le imprese composti soda e cromo-settore tra cui vetro piano, vetro, imballaggi di vetro e fibra di vetro, così come, Sisecam Gruppo continua a cogliere le opportunità di crescita inorganica oltre a nuovi investimenti.

”Attualmente il più grande produttore di vetro piano dell’Europa, il gruppo si sta ora spostando in una seconda fabbrica di vetro piano in Italia, dopo aver acquisito lo stabilimento Sangalli Porto Nogaro nel 2016.

ŞişecamTrakya Cam Sanayii A.Ş., società SISECAM Group, ha presentato una parte dell’albero offerta di gara per la vendita di impianti Sangalli Manfredonia di Italia-based produttore di vetro piano Sangalli Group a Monte Sant. La gara d’appalto dovrebbe essere completata nei prossimi mesi.

L’impianto di vetro piano 190.000 tonnellate / anno nel sud Italia ook Funziona una linea di 4 milioni di m2 / anno di laminazione, una linea di rivestimento 4 milioni di m2 / anno, e un raso linea di 1,5 milioni di m2 / anno. Nel 2016, il Gruppo Şişecam ha acquisito lo stabilimento Sangalli Porto Nogaro del Gruppo Sangalli nel nord Italia per circa 85 milioni di Euro.

Commentando il sacrificio, Şişecam Group Vice Presidente e CEO Prof. dr. Ahmet Kırman ha dichiarato: “Siamo attivi nei quattro segmenti principali di vetro piano, articoli in vetro, imballaggi in vetro e prodotti chimici. Siamo consapevoli che non possiamo raggiungere i nostri obiettivi strategici attraverso la crescita organica. Pertanto, la crescita inorganica è importante per noi, soprattutto al di fuori della Turchia. In conformità con la nostra politica di investimento incentrata sulla crescita sostenibile e alte prestazioni, facciamo continui sforzi per cogliere tutte le potenziali opportunità, comprese acquisizioni, joint venture e altre forme di cooperazione. La nostra offerta per il produttore italiano di vetro piano Sangalli Manfredonia è il risultato di questi sforzi proattivi e attenti. ”

“Consolideremo ulteriormente la nostra leadership europea raddoppiando la capacità produttiva del vetro piano in Italia”

Affermando che Sisecam gruppo è stato impegnato nella produzione in 13 paesi Ahmet Kirman aggiunto: “Siamo stati attivi nel settore dei prodotti chimici italiani attraverso Cromital SpA per molti anni. Nel 2016, abbiamo aggiunto il vetro piano al nostro business italiano acquisendo Porto Nogaro. Questo acquisto ha generato significative sinergie con le nostre operazioni di vetro piano in Bulgaria, contribuendo così in modo significativo alla nostra competitività in Europa. Prevediamo vantaggi strategici dallo stabilimento di Sangalli Manfredonia, che gode di una posizione geografica favorevole e offre una capacità produttiva annuale di 190.000 tonnellate. Se dovessimo finalizzare l’acquisizione per lo stabilimento di Sangalli Manfredonia, consolideremo ulteriormente la nostra leadership europea raddoppiando la nostra capacità di produzione di vetro piano in Italia. Il nostro gruppo è attualmente il più grande investitore turco in Italia e diventeremo anche uno dei più grandi produttori di vetro piano in Italia”

“Oltre alla capacità di produzione di vetro piano da 190.000 tonnellate / anno, lo stabilimento di Sangalli Manfredonia offre anche linee di laminazione e rivestimento. L’acquisizione pianificata dello stabilimento di Manfredonia migliorerà ulteriormente le competenze delle nostre operazioni di vetro piano italiano. Queste linee ci permetteranno di espandere la nostra gamma di prodotti e diventare il più grande produttore di vetro per architettura nel mercato italiano “, ha aggiunto Kırman”.

Redazione StatoQuotidiano.it