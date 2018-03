Scontro nel Tarantino, 3 morti. Anche un bambino

Di:

(ANSA) Tre persone, due donne e un minorenne, sono morte ed un’altra persona è rimasta gravemente ferita nello scontro tra un’autocisterna e un’autovettura, avvenuto nei pressi del campo sportivo di Laterza (Taranto). Il ferito è il conducente della vettura e versa in gravissime condizioni. Le vittime e il ferito, a quanto si è appreso, apparterrebbero tutti allo stesso nucleo familiare. L’uomo è ora ricoverato nell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.Nello scontro hanno perso la vita Rosaria Parisi, la figlia Anna Gallitelli, di 24 anni e il figlio di 4 anni di quest’ultima. Ferito gravemente il nonno, che guidava la vettura, mentre ha riportato lesioni non gravi il conducente dell’autocisterna. I vigili urbani stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in contrada Ninni, sulla strada provinciale per Santeramo in Colle (Bari). Il camion che trasportava latte si è ribaltato, schiacciando l’auto. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.