Vieste, 21 marzo 2018. Agguato in serata a Vieste: ferito Marco Raduano, classe 1984, pregiudicato, attualmente in regime di sorveglianza speciale. I fatti sarebbero avvenuti verso le ore 20. L’uomo e’ stato colpito a uns mano e ad una gamba, ed e’stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, del Comando Compagnia di Manfredonia, della Tenenza di Vieste. Redazione StatoQuotidiano.it Vieste. Agguato in strada: ferito Marco Raduano ultima modifica: da

