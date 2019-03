Il candidato sindaco Fanelli presenta il suo contratto con la città

Di:

Foggia, 21 marzo 2019. Alla presenza di un pubblico caloroso e numeroso il candidato sindaco della lista civica Volare Alto, dott. Raffaele Fanelli, ha inaugurato il suo comitato elettorale presso l’ex Discobolo in via Solis, annunciando i punti del suo contratto con i cittadini.

“Nei prossimi giorni sottoscriverò dal notaio un Contratto con i Cittadini che prevede un Fondo a cui destinerò l’intera indennità di Sindaco al netto degli oneri fiscali per quanti possono averne bisogno prevedendo massima trasparenza; un Cruscotto Informativo Trimestrale per porre i cittadini a conoscenza dei progetti e dei tempi di realizzazione degli stessi, previa attivazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e un Referendum di metà mandato. Mi impegno a dimettermi se i cittadini non saranno soddisfatti”. Nei prossimi giorni il candidato sindaco Fanelli incontrerà commercianti, artigiani, insegnanti, imprenditori, sportivi e cittadini per dar vita al programma elettorale. La sede del comitato elettorale si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di coworking con giovani, professionisti e cittadini che si confronteranno sui temi più sentiti dalla comunità locale per dare risposte concrete con un programma definito di interventi da attuare.