Foggia. Sventato furto in banca

Di:

Foggia. Nella giornata odierna, verso le 3:30 agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia nel corso di un servizio di controllo del territorio, intervenivano in Via Cimaglia, in quanto un cittadino aveva segnalato una porta a piano terra, appartenente ad una scuola privata che era sta forzata.

Gli Agenti sul posto effettuavano un sopralluogo all’interno della struttura per verificare la presenza dei ladri.

Da un primo controllo verificavano che i malfattori dopo aver divelto le serrature della serranda e forzato la porta antipanico si introducevano negli Uffici dello Istituto privato, asportando un televisore ed uno smartphone.

Da una più attenta bonifica gli Agenti accertavano che i ladri, uscendo in un cortile confinante con un istituto bancario e scendendo al piano sotterraneo con l’ascensore, avevano iniziato a praticare un buco su una parete.

Il foro nel muro dal diametro di circa 50 cm veniva effettuato su una parete adiacente la banca Monte dei Paschi di Siena, sita in Corso Garibaldi.

Gli agenti infine contattavano i responsabili della sicurezza della banca per gli interventi del caso.

L’azione tempestiva degli Agenti della volante aveva messo in fuga i malviventi, scongiurando la possibilità di estendere il furto anche all’Istituto bancario.