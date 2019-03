Di:

Viviamo in un paese che parla di Carnevale per mesi, manco fosse una priorità eppoi trascuriamo la cosa più importante: la salute dei più piccoli. Ho un bambino di 4 anni che l’altra sera inizia a sentirsi molto male tanto che sembra possa svenire da un momento all’altro. Chiamo l’ospedale di Manfredonia dove la guardia medica ci risponde di non essere disposta a passare per visitarlo “diagnosticando” la malattia per telefono. In più, visto che sono da poco passate le 20, nell’ospedale non c’è un solo pediatra. Assurdo! Siamo una cittadina di quasi 60 mila abitanti, che in certi periodi dell’anno raddoppia la popolazione, e non c’è un solo medico per i bambini.

“Geniale” come qualcuno abbia pensato bene di toglierlo nelle ore serali, quando si ha più necessità in caso di emergenza. Siamo costretti portarlo al pronto soccorso e inizia a sentirsi sempre più male iniziando a vomitare più volte in macchina ma, alla fine, con molta difficoltà, riusciamo nell’impresa. Per fortuna è rimasto almeno il pronto soccorso.

Voci sempre più insistenti parlano di una chiusura di altri reparti dell’ospedale cittadino favorendo invece quelli di Cerignola e Foggia. Da notare che, di fronte alla nostra perplessità della mancanza di un pediatra, c’è chi ci ha risposto di “andare a San Giovanni o Foggia”. Se ci fosse stata un’emergenza ben più grave di quella che è capitata chissà cosa sarebbe potuto succedere. Provo solo una profonda vergogna per chi, e sono purtroppo la stragrande maggioranza, manifesta un totale menefreghismo per un problema così serio. Vergogna! Per idiozie come il Carnevale però c’è sempre chi sarebbe sceso in piazza per protestare, per problemi molto più seri sono sempre latitanti.

(Lettore, Manfredonia 21 marzo 2019)