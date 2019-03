Puglia: avvio a tratti nuvoloso ma con tendenza a rasserenamento

Bari. L’instabilità degli ultimi giorni lascia spazio a un miglioramento, stante il rinforzo della pressione da Ovest. Ancora qualche annuvolamento al mattino ma con tendenza a rasserenamento entro fine giornata. Temperature in generale aumento, con estremi di 12°C e punte di 12°C. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto molto mosso.

VENERDI’ : L’alta pressione si rafforza ulteriormente sulle regioni del basso versante adriatico rinnovando condizioni di tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per qualche annuvolamento a ridosso della dorsale appenninica. Temperature minime stabili, con estremi di 11°C; massime in aumento, con punte di 13°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche velatura di passaggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 11°C e punte di 13°C. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.