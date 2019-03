Puglia, ok a legge per antimafia sociale

Di:

Giornata delle vittime della mafia. Loizzo: il Consiglio la celebra con la nuova legge

Una dichiarazione del presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo. “Oggi ricorre la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: la celebriamo con partecipazione, nel ricordo di quanti hanno perduto la vita per il loro impegno contro la criminalità mafiosa e il malaffare. E la celebriamo anche con la consapevolezza del dovere pubblico e civile assolto alla vigilia dall’intero Consiglio regionale, che ieri, con un voto unanime e sentito, ha approvato in Aula il testo unico sulla legalità, la regolarità amministrativa e la sicurezza. Si tratta di un’iniziativa legislativa di contrasto alle illegalità, al caporalato, al racket del ‘pizzo’, all’usura, alla corruzione, alle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni pubbliche, contro le patologie sociali più avvertire dall’opinione pubblica.

Cerca il raccordo col territorio e con le organizzazioni sociali impegnate nel settore, interviene nei confronti del gioco d’azzardo patologico, prevede anche interventi in materia ambientale, di tutela della salute. Con questa legge la Regione afferma il primato della legalità, dice NO alle mafie mafia e lo ribadirà in ogni sede penale, costituendosi obbligatoriamente parte civile nei processi che prevedono reati di stampo mafioso”. (fel)