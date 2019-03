Pugliapromozione al BTO Buy Tourism Online di Firenze

Di:

Foggia. Pugliapromozione è presente come partner quest’anno al Buy Tourism Online, l’evento nazionale per scoprire e studiare i trend del turismo mondiale. In un’area lounge del BTO interamente brandizzata “Puglia Travel Therapy” i partecipanti hanno potuto riposare su altalene o fare networking, sorseggiando un caffè nelle paper cup brandizzate che sono state già protagoniste a Londra di una fortunata campagna di comunicazione nei cafès della City. Nella stessa area è stato possibile possibile scoprire la Puglia più adatta per ogni viaggiatore, con il Puglia Travel Test: una occasione per approfondire come usare strumenti di User Research, ben nascosti dietro un gioco divertente.

Questa mattina, nella hall 5, Pugliapromozione ha presentato Puglia Travel Flavour, progetto digitale realizzato in partnership con Expedia che si concluderà a fine aprile. Carlo Caroppo, social media manager di Pugliapromozione, insieme a Marco Sprizzi, Director Market Management di Expedia, ha raccontato la strategia che vede il food pugliese come motore di ispirazione per il viaggio, la scelta dei mercati, USA e Regno Unito principalmente, e gli ottimi risultati a un mese dal lancio di questo progetto. La piattaforma https://puglia.expedia.com sta avendo risultati molto positivi in termini di utilizzabilità e user experience, con un tasso di engagement importante che vede circa il 45% degli utenti interagire con i contenuti, creare il proprio menu personalizzato, guardare i video e scaricare il proprio itinerario di viaggio. Ad oggi, sono state deliverate 21 milioni di impressions che hanno generato prenotazioni per 480 mila euro, con una travel window principalmente a 90 giorni, in quelli che vengono definiti mesi spalla.

“Con Puglia Travel Flavour, che mette l’utente al centro di un’esperienza digitale e che racconta la Puglia come un luogo di eccellenza da esplorare, degustare e prenotare, andiamo in un mercato nuovo su cui stiamo putando, gli USA, per farci conoscere attraverso il cibo che sappiamo essere vincente, in base ad alcune ricerche svolte per Pugliapromozione (Garibaldi, SWG, Blogmeter) –commenta l’Assessore all’Industria turistica e Culturale Loredana Capone – L’88% dei turisti stranieri statunitensi considera l’enogastronomia un elemento qualificante della destinazione. Gli stranieri cercano destinazioni nuove (noi negli USA lo siamo), a stretto contatto con il luogo, alla ricerca di semplicità, artigianalità, autenticità e genuinità dei prodotti. A questo si aggiunge che la prima parola che viene in mente ai tour operator esteri quando pensano alla Puglia è il cibo. Tutto questo ci ha portato a legare il food al territorio, con una partnership creativa che ci ha dato la possibilità, grazie all’alleanza con Expedia, di influenzare tutte le fasi di viaggio del turista, fino ad arrivare, per la prima volta, alla prenotazione”.

Nel pomeriggio la Regione Puglia ha raccontato la propria esperienza del Digital Management System all’interno dell’evento Ecosistemi Digitali. Relatrici Matilde Trabace e Mariassunta Apollonio. Le iniziative pugliesi al BTO rientrano nel Progetto Innovazione Puglia365 dell’Agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione.