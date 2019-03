Riccardi “Complimenti agli studenti della città, uniti per la legalità”

Di:

Un plauso a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Manfredonia, ai loro insegnanti e ai dirigenti scolastici per la manifestazione di oggi organizzata in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. La numerosa partecipazione è sicuramente un grande segnale di speranza che hanno lanciato le nuove generazioni rispetto al futuro.

Condivido le parole di Mons. Padre Franco intervenuto sul palco: “La città che vorrei è la mia città”.

Aggiungo, infatti, che la città non è solo del sindaco o delle istituzioni, la città è di tutti. Ed è solo se ciascuno comincia a sentirla propria, che potrà veder affiorare quel senso di responsabilità che porta a prendersene cura e a coltivare il senso di legalità.

(Nota stampa, sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi)