Nel centralissimo Corso Fazzini, questa mattina, una signora mentre attraversava le strisce pedonali di fronte alla piazzetta che immette su via Cavour, è stata investita da un autovettura. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e dei Carabinieri. Prontamente allertato il 118, è giunta un’autoambulanza. I sanitari, constate le condizioni della donna, l’hanno messa in barella e fatta salire sul mezzo di soccorso per portarla presso una struttura sanitaria.

La Polizia Locale ed i Carabinieri hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare le responsabilità.

A quanto sembra, la dinamica dell’incidente vedrebbe coinvolte due autovetture: una si sarebbe fermata prima delle strisce pedonali per far passare la signora; un’altra auto avrebbe nel frattempo tamponato posteriormente la prima spingendola sulle strisce e causando l’investimento del pedone.

fonte http://www.retegargano.it/index.php/notizie/cronaca/item/63938-vieste-auto-investe-donna-su-corso-fazzini?fbclid=IwAR1PfXTi9P4Cwt4lFWRmM0or0aMKRVA_AZAne57Gqe401mMo_mM63lZBvzU