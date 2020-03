Attivisti Meetup 5 Stelle Manfredonia “Grazie a quanti ogni giorno sono in prima linea..”

Gli Attivisti del Meetup 5 Stelle Manfredonia desiderano ringraziare i propri concittadini per l’impegno profuso nel collaborare attivamente, nel rispetto delle disposizioni governative, per limitare il diffondersi del Covid-19. Cogliamo l’occasione per invitare ogni singolo cittadino a riflettere sull’importanza delle norme e sulla prioritaria osservanza delle stesse al fine di tutelare la salute dell’intera comunità Sipontina alla quale siamo fieri di appartenere.

Un pensiero speciale lo rivolgiamo alle categorie di agricoltori, pescatori, operatori del trasporto, commercianti e farmacisti i quali costantemente forniscono i beni di prima necessità alla nostra comunità. Sentiamo, inoltre, il dovere di ringraziare tutte quelle figure professionali in prima linea in questa dura battaglia: medici, infermieri, forze armate, polizia e volontari. Lo spirito di servizio e il senso del dovere di quest’ultimi deve essere la nostra fonte di ispirazione. GRAZIE!

#noirestiamoacasa