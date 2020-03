Casa Sollievo Sofferenza, la vita continua, non aspetta. Figuriamoci 3 gemelle!

“Giulia Pia (1,9 kg), Sara Pia (1,6 kg) e Alessia Pia (1,7 kg) sono nate nel Punto Nascita di Casa Sollievo della Sofferenza martedì 17 marzo, alle 13.35. Ognuna ad un minuto dall’altra. Un grosso augurio a Mamma Maria e a papà Michele, di Ripacandida, in provincia di Potenza. Un mese fa, quando era necessario procedere al ricovero in un Ospedale con Terapia Intensiva Neonatale, non c’era disponibilità di posti nella loro regione. E oggi, dopo un mese di ricovero a San Giovanni Rotondo, assistita nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, per mamma Maria è arrivato il tempo di tornare a casa. Prestissimo sarà nuovamente qui. Le piccole staranno al sicuro ancora per qualche settimana in Terapia Intensiva Neonatale, nutrite con il latte della Banca del Latte Umano Donato (dalle mamme donatrici) e accudite dal personale dell’Unità di Neonatologia.

È una bella storia d’amore che volevamo condividere con voi, in questi giorni così difficili per tutto il Paese. Grazie a mamma Maria e a papà Michele per avercelo permesso. Auguri!!!! 😍😘🍼+🍼+🍼”.