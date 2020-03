Caso sospetto medico ospedale di Manfredonia,Piazzolla “Se necessario, provvedimenti durissimi”

, 21 marzo 2020. Ultim’ora: verifiche in corso della direzione generale dell’Asl Foggia, guidata dal dottor, relativamente al caso riguardante un, cardiologo, ricoverato da ieri nel reparto di medicina dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

“Sanificati reparti, sanificata anche l’autovettura del medico”. “Qualora venisse riscontrata una violazione di quanto predisposto a livello governativo, ministeriale, e di organizzazione interna dell’Asl Foggia, relativamente all’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus Covid-19, che vede i nostri operatori impegnati quotidianamente e da settimane nelle varie strutture – dice il dottor Piazzolla a StatoQuotidiano – , adotteremo tutti i provvedimenti necessari, anche i più duri. Di certo, la situazione è sotto controllo, in modo da evitare ulteriori danni (letterale,ndr). Abbiamo verificato tutto, abbiamo messo in quarantena quanti potrebbero essere entrati in contatto con il professionista medico (dai familiari ai collaboratori più stretti,ndr). Abbiamo sanificato i reparti interessati, abbiamo sanificato anche l’autovettura del medico”, conclude il dr. Piazzolla.

Struttura pre triage dove si effettuano i tamponi a Manfredonia; struttura, come prassi, installata all’esterno del Pronto Soccorso del locale ospedale (ph statoquotidiano.it)I fatti. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, le verifiche dell’Asl fanno riferimento a recenti attività di un medico, cardiologo, nell’ospedale di Manfredonia. Per l’uomo si ipotizza un caso sospetto di infezione al nuovo coronavirus Covid-19, in attesa degli accertamenti ufficiali. “Ci sono stati dei tamponi – dice il dr. Piazzolla alle ore 14.30 -, attendiamo anche le controanalisi. Di certo, siamo intervenuti con celerità e la situazione è sotto controllo”. Come detto, predisposta la messa in quarantena – a titolo di precauzione – per quanti potrebbero essere entrati in contatto con il medico.

L’episodio di Castellaneta. In attesa di conferme ufficiali relativamente al “caso” riguardante il medico dell’ospedale di Manfredonia, da evidenziare che proprio ieri, il presidente della Regione Emiliano aveva stigmatizzato quanto avvenuto nell’ospedale di “San Pio” di Castellaneta, con “un dipendente dell’ospedale”, probabile positivo al Covid19″, nonostante avesse “proprio il compito di vigilare il rispetto da parte di tutti delle regole di igiene atte a prevenire l’estendersi del contagio”. “A causa di quanto accaduto saranno probabilmente chiusi molti reparti dell’Ospedale e posti in quarantena moltissimi sanitari”, ha detto Emiliano. “I medici, infermieri e operatori sanitari sono i nostri eroi, in prima linea in questa emergenza. Ma se qualcuno tra loro, anche uno solo, non rispetta le regole e le leggi, e si comporta in modo irresponsabile nell’esercizio delle sue funzioni o nella vita privata, mette a repentaglio tutto il sistema sanitario, la vita e la salute dei suoi colleghi e dei pazienti”, ha concluso riferendosi al caso dell’ospedale di Castellaneta.

