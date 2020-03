“Come il Coronavirus ha cambiato i cittadini di Manfredonia”

Manfredonia, 21 marzo 2020. L’atteggiamento della popolazione di Manfredonia è molto cambiato da quando il pericolo del contagio da Coronavirus è entrato concretamente in città. Prima era visto come qualcosa di lontano, che riguardava alcune province del Settentrione. I sipontini sono sempre stati social , uscire e incontrarsi nei locali sono stati comportamenti imprescindibili che superavano anche la paura del Covid-19. Di recente, lo si è visto anche nella decisione di non voler rinviare (o cancellare) le sfilate del Carnevale . Forse una leggerezza che, per fortuna, non sembra aver prodotto effetti irreparabili, diversamente dal funerale del paziente con Covid-19 a San Marco in Lamis ( con fatti ripresi anche dal The Guardian, in Inghilterra ). , 21 marzo 2020. L’atteggiamento della popolazione diè molto cambiato da quando il pericolo del contagio da Coronavirus è entrato concretamente in città. Prima era visto come qualcosa di lontano, che riguardava alcune province del Settentrione., uscire e incontrarsi nei locali sono stati comportamenti imprescindibili che superavano anche la paura del Covid-19. Di recente, lo. Forse una leggerezza che, per fortuna, non sembra aver prodotto effetti irreparabili, diversamente dal

Adesso invece il timore del contagio è entrato concretamente nel sentire comune dei cittadini anche se (sperando continui così) il numero dei contagiati sembra più contenuto rispetto ad altre realtà del Gargano come San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Foggia. C’è più diffidenza ma tanti cittadini continuano ad uscire un po’ troppo rispetto a quello che dovrebbero. Vedo gruppi di 3-4 ragazzi che si riuniscono sui tetti e anziani che continuano imperterriti a occupare panchine anche attaccati gli uni agli altri.

Un’altra cosa che si nota a Manfredonia (non se la prenda a male chi dovrebbe svolgere tale azione) è la mancanza di un leader Amministrativo che possa informare e tranquillizzare la popolazione. Una figura di riferimento in un momento difficilissimo per tutti, dove è facile farsi prendere dal panico. In città vicine come Lucera, San Severo, Foggia, Torremaggiore e altre (come ad esempio Carpino, Ischitella, San Paolo di Civitate) ci sono sindaci che sdrammatizzano, trasmettono sicurezza oltre a dare indicazioni utili e dati periodici sull’andamento epidemiologico. A Manfredonia si sta creando il caos tra l’informazione del web che varia nella forma e nei contenuti di ogni testata e le voci che scorrono su Whatsapp che diffondono spesso voci non confermate e falsità, diffamando cittadini e producendo querele di ritorno.

Vedo il Sindaco Emilio di Pumpo, che ha l’apparenza di un ragazzo, sempre presente e tranquillizzante in una situazione che diventa sempre più grave, che è definito da un cittadino sui social come “il nostro protettore“. O il Sindaco Antonio Tutolo che oggi ha fatto arrivare 10 ventilatori polmonari nel piccolo ospedale di Lucera, oltre a vantare una verve comica incontenibile. Infine l’aspetto più grave è la scarsità di dispositivi di protezione personali, sia per i cittadini che per gli operatori sanitari. Purtroppo diverse aziende stanno producendo solo per il personale sanitario e per chi opera direttamente coi contagiati e sta diventando sempre più difficile l’approvvigionamento. L’unica soluzione è restare a casa, in attesa che la situazione migliori. E soprattutto non perdersi d’animo.