Coronavirus, Di Pumpo ordina obbligo di mascherina e guanti per spostamenti

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione delnell’ambito del territorio comunale, ilha ordinato ieri (Ordinanza n° 24 del 20/03/2020) “l’obbligo all’utilizzo di mascherina e guanti per gli spostamenti previsti dal DPCM dell’11 Marzo 2020, ossia, o da situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Si ribadisce, altresi, di non uscire più volte al giorno per l’approvvigionamento di beni di prima necessità, comprovato da autocertificazione. Tali limitazioni si applicano fino al 03/04/2020 e comunque fatte salve ulteriori limitazioni.”