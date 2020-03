Coronavirus, Sindaco Lucera: “Arrivati nell’ospedale 10 ventilatori polmonari”

“Arrivati nell’ospedale di Lucera 10 ventilatori polmonari per terapia sub intensiva. Oggi alle ore 13, nel consueto aggiornamento, ho da darvi un messaggio di una nostra giovane concittadina. Buongiorno a tutti. P. S. Chiariro’ inoltre alcuni aspetti dell’ultima ordinanza.”

Lo riporta il Sindaco di Lucera Antonio Tutolo che in un altro post aggiunge: “Da lunedì prossimo, ad eccezione delle farmacie, tutti gli esercizi e le attività dovranno chiudere alle ore 18.00. Sempre da lunedì prossimo una sola persona del nucleo familiare potrà uscire per fare le compere necessarie e in macchina potrà esserci il solo guidatore. Nei casi in cui ci si reca al lavoro, o per motivi di salute, o per comprovata necessità si potrà viaggiare in due. I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Vi chiedo scusa umilmente per queste ulteriori restrizioni ma le ritengo necessarie per contenere al massimo il contagio. Buona serata a tutti..”