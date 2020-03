Covid-19 “La battaglia vera arriverà tra fine mese e la metà del mese prossimo”

“Sono entrato in questo reparto nel 1973, l’anno del colera a Bari. Ho visto di tutto, dalle epidemie di epatite virale all’Aids, dalla Sars all’aviaria ma mai nulla di simile”.che dirige il reparto di malattie infettive al Policlinico di Bari intervistato dacontinua a descrivere la situazione della Puglia e dell’ospedale in cui lavora in questo momento di emergenza. “Oltre quelli che sono tornati dal Nord- come detto in una precedente intervista, ndr – che hanno portato il contagio e ormai sono qui, ci sono focolai nati sul posto, l’Il reparto è pieno, su 22 posti ci sono 28 ricoverati, abbiamo dovuto portare alcune stanze a due o tre posti letto. Stanno abbastanza bene i pazienti, quelli messi peggio sono in terapia intensiva e ci sono anche persone fra i 50 anni- 60 anni di età.”

La criticità principale è la mancanza di medici, di infermieri, “siamo disponibili ad assumere anche gli specializzandi degli ultimi anni ma non li troviamo, sono scomparsi gli internisti”. Lancia un appello ai colleghi per impegnarsi in questo momento “perché se la voglia di impegnarsi arriva ora saremo in grado di preparare la battaglia vera, finora abbiamo visto solo scaramucce”.

Quando arriva la battaglia vera e quanto può reggere il sistema sanitario pugliese?, gli chiede il giornalista: “La battaglia vera arriverà tra la fine del mese e la prima metà del mese prossimo. Abbiamo disperatamente bisogno di un po’ di infermieri e di medici internisti altrimenti non reggiamo un bel niente”. Sulla profilassi personale, anche degli infermieri, dice: “Erano senza mascherina lontano dal paziente, ho detto loro che devono tenerla anche quando vanno a prendere il caffè”.