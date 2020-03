Elisabetta “Penso alla mia famiglia, a mia madre, al mio ragazzo e alla voglia di abbracciarlo..”

“..mi batte forte il cuore..a volte la vita ti prende alla sprovvista, ti coinvolge e ti immette in cose talvolta troppo grandi per la tua portata.. e in quei momenti l’unica cosa da fare è cercare di raccogliere le forze, di prenderle per mano, di accompagnarle fino a quando sei convinto che puoi farcela..cuore in mano,dentro una tempesta,mai nulla di così forte e intenso se non provare a fare leva su te stesso.. quella che definivi ormai da tempo la tua casa e’ diventata quasi una ‘prigione’ dalla quale è impossibile scappare, ti senti oppresso, stanco, avresti bisogno di prendere una boccata d’aria in grado di rigenerare l’intero organismo, in grado di farti apprezzare nuovamente tutte le cose che in un primo momento ritenevi quasi addirittura scontate.. dopo questo turbine di tristezza, brutture, invasioni di paure, ciò che desidereresti di più al mondo è gridare al cielo, invocare qualcuno pregando di mettere fine a tutto questo.

Uscire per le strade e assaporare la vita, la primavera che silenziosa sta facendo il suo corso, il sole che illumina soltanto figure prive di vita quando invece vorrebbe soffermarsi su coloro che animano e ingarbugliano il terreno, il mare che guarda attonito il deserto che lo circonda. Tutto questo scenario inizialmente così tanto insignificante ai nostri occhi ma che adesso ha assunto un significato troppo forte, lontano.. La gente al giorno d’oggi è distratta, troppo intenta a concludere la giornata con tutte le comodità circostanti , senza rimuginare a quanto questa comodità da un momento all’altro potrebbe essere spazzata via da un virus, come in questo caso, senza che tu possa intervenire e fare la tua parte. E nel momento in cui ti accorgi che la situazione è divenuta ormai irrecuperabile, i tuoi cari sono bloccati al nord, in qualche parte del mondo senza sapere il giorno preciso in cui faranno ritorno nella loro amata dimora. E quando sai che i tuoi parenti sono a rischio perché magari hanno avuto contatti inappropriati, è lì che emerge la paura di perdere tutto, di perdere da sempre ciò che consideravi linfa vitale. Non è un gioco. Alcuni continuano a sottovalutare tutto questo, imperterriti continuano a non sottostare alle regole cercando evitare inconsapevolmente il grave pericolo che da settimane , incombe su di noi..

Per quanto mi riguarda, sono circondata dalla mia famiglia, dalla mia mamma che ogni giorno mi riempie di premure, cercando di non farmi sentire troppo il peso della cosa. In realtà non sa che ogni giorno prima di andare a dormire penso a lei, penso che la prima a dovermi prendere cura della sua vita sono io, penso che vorrò tenerla perennemente stretta al mio petto e farle chiudere gli occhi nella speranza che quando si risvegli, ci sia un giorno migliore. Penso al mio ragazzo lontano da me, dalla mia quotidianità, dai miei risvegli impauriti, dalla mia ansia giornaliera, dai miei costanti complessi, dal mio cuore che a volte sobbalza per la troppa mancanza che nutre per lui. Vorrei soltanto abbracciarlo forte e dirgli quanto sia essenziale per me. Penso ai miei amici che considero la mia seconda famiglia perché ogni volta che sto con loro mi sento amata, protetta, rispettata e soprattutto grata di condividere i miei respiri ogni giorno con loro.

Vi prometto che ritornerà tutto come prima, ritorneremo a scuola con uno sguardo migliore, nelle palestre, nei parchi, nelle spiagge, nelle discoteche, nei musei, nei negozi, nelle piazze, nei centri commerciali, nelle città a cantare a squarciagola , ritorneremo a viaggiare, a ridere, ad amare sempre di più, ad abbracciare , a tenere per mano, a gridare al mondo quanto grande sia la felicità di poterlo rivisitare, ma questa volta con occhi totalmente diversi e più consapevoli. Nel frattempo, restate a casa e siate forti”.