Emergenza Covid-19, nasce la rete delle ostetriche di Foggia

Ostetriche di Foggia in prima linea sulla pandemia. Hanno costruito una rete raccogliendo disponibilità e numeri di telefono sui social e approntando un elenco aggiornato delle volontarie da tutta la provincia, pronte a rispondere alle future mamme o alle neo-famiglie. I nomi e recapiti telefonici sono pubblicati sul sito dell’Ordine, sulla pagina fb e sui tutti i canali disponibili.

“Da giorni lavoriamo con dedizione, attenzione e determinazione, andando a garantire un’adeguata assistenza nonostante le restrizioni e le necessarie precauzioni. Rimaniamo unite e continuiamo ad essere un punto riferimento per la comunità” – scrive la rete delle ostetriche che dà un supporto alle donne in gravidanza, alle neomamme e ai neopapà. “Sarà premura di tutte le volontarie che daranno disponibilità fornire consulenza telefonica o video. L’attività sarà a titolo gratuito”.

La disponibilità delle ostetriche si inquadra anche in un discorso nazionale come riportato dal sito “Informazione sanitaria” che, a proposito di carenza di personale per l’emergenza in atto e “senza nulla togliere alle competenze e alla generosità con cui si stanno mettendo a disposizione professionisti di altri Paesi e dal reparto militare italiano, ritiene doveroso dare il giusto riconoscimento alle professionalità già in forze nel nostro servizio sanitario nazionale”. Lo dichiara la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica indicando che già ora 680 infermieri possono essere richiamati dall’area materno infantile.

Redazione StatoQuotidiano.it