Landella “Addio Alfredo Grassi, mio assessore e maestro di vita”

Foggia, 21 marzo 2020. “Non aver potuto abbracciare Alfredo Grassi prima del suo decesso, in virtù delle misure restrittive introdotte in questo particolare momento, è un dolore immenso che difficilmente potrò placare. Il mio Presidente del Consiglio, il mio assessore è stato maestro di vita e di politica. In qualità di Sindaco lo ringrazio a nome della città per il servizio reso alla comunità foggiana, espletato con grande professionalità e generosità.

Come amico non dimenticherò mai il suo sincero affetto nei miei confronti, e conserverò il dono dei suoi saggi consigli. Un esempio di padre, che ha sempre esaltato il valore della famiglia. Ciao Fredy veglia su di noi e sulla tua amata città“.

Lo scrive su facebook il sindaco di Foggia, Franco Landella.