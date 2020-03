. E’ stato altresì suggerito, caldamente suggerito, di abbandonarci, piuttosto, alla distrazione con sane letture e alla creatività che privilegia i lavori manuali, di tenere occupata la mente in pensieri positivi, di rivivere con la fantasia i momenti più felici della nostra vita per tenerci così forti e lucidi e affrontare meglio il disagio di questa situazione particolarmente delicata.

Tutto giusto, per carità! E’ il modo migliore, sicuramente , per mandar giù, come si suol dire, un boccone così amaro. Troppo amaro! E sia! A volte, però, le immagini raccontano più di mille parole e solo loro, seppure troppo cruenti, ti fanno realmente capire ciò che sta accadendo. Esse hanno una tale forza che provocano ferite che non si vedono perché non sono sulla pelle lacerata o sull’occhio tumefatto, ma si sentono e come si sentono quando arrivano diritte al cuore fino a ridurlo in brandelli e avvertirne, poi, lancinante il dolore su tutto il corpo.

E’ solo in una condizione così dolorante, forse, che si potrà comprendere appieno la reale dimensione di questa “terribile guerra” che si sta combattendo su tutti i fronti.

Medici, infermieri, veterinari, operatori sanitari, volontari , sindaci, governatori, ministri, capi di stato, operai, impiegati, anche al femminile, tutti fortemente coinvolti mentre si contano i morti in elenco crescente. Questa è la guerra! Quella che si vede ritratta nelle immagini di dolore che incutono paura, quella che ti sbatte in faccia salme impacchettate e allineate in numero infinito sotto il suono inquietante di campane e sirene a tutte le ore, quella che ti fa toccar con mano, si fa per dire, in ogni città, il dramma di una realtà finora sconosciuta e mai neanche immaginata. Questa è la guerra! Quella che vedi sui volti stremati dei dottori che più non conoscono riposo e degli infermieri in lacrime dopo turni estenuanti, quella dei malati in disumana solitudine, quella delle ambulanze che sfrecciano disperate notte e giorno, quella del mondo tristemente in sosta.

Questa è la guerra! Quella della morte che si fa intorno e della corsa contro il tempo alla conquista della speranza. La stessa guerra, però, se la si legge soltanto in prima pagina sui giornali o la si ascolta solo alla radio o in TV, pur battuta da fonti ufficiali e diplomatiche, sembra un’altra guerra, estranea e distante, perché viene descritta con una prudenza e una cautela tali da anestetizzare la sensibilità di chi legge o di chi ascolta e renderla perciò quasi indolore. E’ come se si volesse tenerla, in qualche modo, il più possibile lontana da noi, tanto si combatte da tutt’altra parte, negli ospedali appunto, oltre la nostra casa, oltre la nostra città. Altrove, insomma! E una guerra che si combatte altrove, in quell’altrove miseramente raccontato solo in numeri, dati, tabelle, grafici multicolor, innumerevoli calcoli di probabilità approssimativa ma privi di immagini dell’umana sofferenza , non è mai nostra e dunque non ci riguarda e non ci tocca!

Ma così non è e non deve essere e le immagini ce lo dicono, dunque, più di mille parole, che c’è un fronte di guerra a cui tutti siamo chiamati con doveroso impegno. Io resto a casa. #iorestoacasa, 21 marzo 2020

Un’italiana