Manfredonia, Covid-19: denunciato pescatore. 4 minori in caserma dopo inseguimento

, 22 marzo 2020. Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine aper attestare il rispetto delle misure nell’ambito del contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus. Gli agenti della, in un intervento in collaborazione con le Guardie Ambientali di Manfredonia, hanno denunciato una persona aper attività di pesca non consentita.

Inoltre, sono stati deferiti quattro minori i cui genitori sono stati convocati in caserma perché vagavano senza motivo e sono fuggiti durante il controllo. Gli stessi minori sono stati presi dopo un inseguimento a piedi. In totale, gli agenti della Polizia locale hanno controllato 36 persone. Sono 3 le contravvenzioni effettuate per violazioni norme al codice della strada.