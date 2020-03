Manfredonia, salgono a 6 i casi di positività al Covid-19. Primo decesso (foto)

, 20 marzo 2020. Salgono a 6 i casi di positività in totale al coronavirus a. Lo si apprende da raccolta dati di. In serata è morto un anziano, di oltre 80 anni con patologie pregresse, risultato positivo probabilmente nei giorni scorsi. Ai 2 casi comunicati la scorsa settimana , stasera StatoQuotidiano ha appreso l’esistenza di. A queste 5 persone si aggiunge, come detto, l’anziano deceduto in serata, già ricoverato all’ospedale San Camillo di Manfredonia. Anche via social, una donna ha comunicato la morte del parente per la citata infezione. Per gli altri casi, non si hanno dati correlati ad età o ad altri riferimenti.

Per l’uomo, un medico, ricoverato da stamani nel reparto di medicina di Casa Sollievo della Sofferenza, non si hanno ancora certezze ufficiali sulla positività al Covid-19. Si attendono riscontri. Il dato ufficiale, derivante da una raccolta di informazioni, resta di 6 positività a Manfredonia dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Naturalmente, sono state attivate tutte le misure previste per quanti sarebbero entrati in contatto con le persone risultate positive, tanto in ambito lavorativo quanto familiare. Le misure di prevenzione, naturalmente, hanno riguardato anche l’ospedale di Manfredonia. A tal riguardo sarebbero stati chiusi dei reparti, nell’ambito delle attività di precauzione.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it