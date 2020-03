Medico su facebook “Rischio popolazione montanara è elevato. Cosa fare”

Monte Sant’Angelo , 21 marzo 2020. “ Il rischio della popolazione montanara è elevato: per l’alta percentuale di persone anziane ; perchè agli ultrasettantenni si associano alcune patologie complicanti il decorso quali l’ipertensione arteriosa, le cardiopatie specie quelle con turbe del ritmo, il diabete, le BPCO, le neoplasie etc; perchè, il Covid19, pur interessando tutte le età ed entrambi i sessi, colpisce in prevalenza proprio gli uomini ultrasettantenni (70%) che hanno anche un’elevata mortalità, circa 80%”.

Lo scrive sui social il dottor Giovanni Ciliberti, “Direttore U.O. Malattie Apparato Respiratorio presso Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia” (come riportato su facebook).

“E’ fondamentale – aggiunge il dottor Ciliberti – evitare i contatti con persone che non vivono in famiglia; evitare di uscire se non per necessità; lavarsi bene e frequentemente le mani; non toccare con le mani la mascherina indossata; indossare solo le mascherine idonee quali FFP3 e FFP2 che servono ad evitare il contagio; tutte le altre mascherine non servono ad evitare il contagio”. “In giro, purtroppo, vedo tantissima gente che, utilizzando mascherine improprie, crede di essere protetta: NULLA DI PIU’ SBAGLIATO!”.

“I dati forniti oggi dalla Protezione Civile evidenziano una condizione estremamente grave ed evolutiva: • CONTAGIATI 47.021 • DECEDUTI 4.032 (+ 627) • GUARITI 5.129(+ 689).

• POSITIVI VIVENTI 37.860 (+ 689)”: La distribuzione dei 37.860 pz positivi viventi è la seguente: • 19.185 (+ 4.250) in isolamento domiciliare perché hanno sintomi lievi o assenti e prognosi favorevole quasi del 100% • 2.655 (+ 157) in Terapia Intensiva ad elevata mortalità 40%. • 16.020 (+263) ricoverati perchè sintomatici questi hanno

una prognosi più favorevole salvo quelli che, peggiorando, finiranno in Terapia Intensiva. Facciamo in modo di poter tutti continuare ad ammirare le cose belle della natura”.