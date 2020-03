Ufficiale. Positivo al Covid-19 cardiologo che lavora in ospedale a Manfredonia (II)

(II – continua).. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il sanitario, già lo scorso fine settimana, aveva lamentato uno stato febbrile a seguito del quale si era assentato. Dopo due giorni è tornato in corsia, affermando di stare bene. All’alba di venerdì, invece, mentre era in servizio, si è recato in Radiologia chiedendo di effettuare una Tac. Il quadro sanitario “sospetto” emerso dalla Tac ha spinto i colleghi a sottoporlo a tampone. L’esame è risultato positivo.. “La Direzione Generale ha immediatamente aperto una inchiesta interna per verificare eventuali responsabilità rispetto alle procedure poste in essere. La riapertura e la riprogrammazione delle attività della Struttura di Cardiologia sarà possibile al termine degli accertamenti a cui è stato sottoposto il personale. La Direzione è intenzionata a prendere tutti i provvedimenti necessari qualora si dovessero ravvisare“, lo comunica l’Asl Foggia.

L’ANTEPRIMA IN ESCLUSIVA DI STATOQUOTIDIANO: TERZO CASO DI POSITIVITA’ AL COVID-19 A MANFREDONIA

LE DICHIARAZIONI IN ESCLUSIVA DEL DR. PIAZZOLLA, DG ASL FOGGIA, A STATOQUOTIDIANO “CON FATTI ACCERTATI, PROVVEDIMENTI SARANNO DURISSIMI”

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it