Ultim’ora. Covid-19, ufficiale: “A Manfredonia tra 11 e 20 casi di positività”

, 21 marzo 2020. Covid-19 : nella giornata della positività al virus del cardiologo in servizio al San Camillo (attualmente ricoverato nel reparto di medicina a Casa Sollievo della Sofferenza), e di quella di un altro paziente , il numero di residenti a, o correlati alla città, risultati positivi dall’inizio dell’emergenza ad oggi è. Lo si apprende da fonti ufficiali della Regione Puglia.

Ricostruzione (20 febbraio/21 marzo 2020). StatoQuotidiano segue l’evolversi dell’emergenza Covid-19 da metà febbraio 2020, dalla situazione allarmante della Cina e dai successivi primi positivi e decessi in Lombardia. Fatta questa promessa, la testata ha pubblicato solo casi ufficiali, configurabili come sospetti e/o positivi, e lo stesso dicasi per le quarantene domiciliari. Di prassi o volontarie. Fino a pochi giorni fa (19 marzo 2020), dopo richieste, e-mail, dopo aver contattato tutti gli enti di riferimento per la gestione dell’emergenza (al di là di rivelarvi fonti riservate e riservatissime), il punto era: 2 casi ufficiali, un medico in servizio a Casa Sollievo (ricoverato nel reparto di malattie infettive dei Riuniti, le condizioni sarebbero in fase di miglioramento, auguri al medico e a tutti coloro interessati dall’emergenza), e un anziano già ricoverato a Casa Sollievo e al San Camillo. Si dovrebbe far riferimento all’uomo deceduto ieri sera a Manfredonia, risultato positivo, dimesso e in quarantena domiciliare, con tutte le precauzioni del caso. A tal riguardo, per quanti continuano a correlare positività e contagi: vi sono numerosi casi di cittadini, in Italia e nel Mondo, che continuano il percorso di cure in casa, con successiva completa guarigione.

Superato il secondo appunto, StatoQuotidiano ha pubblicato il 20 marzo 2020, in anteprima, la positività di un medico cardiologo in servizio al San Camillo, ricoverato ora nel reparto di medicina a Casa Sollievo della Sofferenza. La sera del 20 marzo, ieri, la testata ha reso noto il decesso di un anziano, lo stesso già risultato positivo. A queste 3 positività, compreso il decesso comunicato nel pomeriggio anche dalla Regione, va aggiunto il caso del paziente dell’ospedale di Manfredonia (4, reso noto oggi dall’ASL), quello di un altro anziano di Manfredonia (quota 5), e ora il dato della Regione Puglia. Un dato per il quale, ad oggi, 21 marzo 2020, la città sipontina registra un numero di casi “compreso tra 11 e 20”.

Le quarantene. I tamponi. Si ricorda che in quarantena domiciliare sono tutti i familiari dei soggetti risultati positivi, lo stesso dicasi per collaboratori in ambito professionale. Di recente, StatoQuotidiano ha pubblicato la quarantena di 5 ex Lsu in servizio dal 2 marzo scorso nell’istituto scolastico “Parisi De Sanctis” di Foggia (a causa della positività di 2 dipendenti del citato istituto). Ancora: in serata l’Asl Foggia ha reso noto la ricostruzione della “catena del contagio“, relativa alla positività odierna di un paziente asintomatico (4), ricoverato in Chirurgia Generale dal 4 al 12 marzo scorso. Come già comunicato: “si stanno sottoponendo a tampone circa 25 operatori dei due reparti che avevano avuto contatti con il paziente. I primi 13 tamponi hanno avuto riscontro negativo. Si è in attesa dell’esito degli altri“. Invece, per il cardiologo in servizio al P.O. San Camillo positivo al Covid-19, “è stata ricostruita con immediatezza la filiera dei contatti stretti e casuali del medico, sono stati messi in quarantena 33 operatori sanitari, tra infermieri e medici e sono stati sanificati i locali”.

Per i reparti dell’ospedale di Manfredonia, ad oggi: si parla di verifiche in corso, dunque: “Le Strutture di Chirurgia Generale e Radiologia sono state immediatamente chiuse, sanificate. La Radiologia è stata già riaperta, la Chirurgia riaprirà a breve”. Lo rende noto l’Asl Foggia, il direttore generale dr. Vito Piazzolla.

In conclusione, per il bollettino odierno della Regione, Manfredonia è ricompresa tra “11 e 20 casi di positività”. Per l’ASL Foggia: 6 casi di positività più uno (l’uomo deceduto ieri sera). Al netto dei numeri, al netto delle quarantene volontarie e/o obbligatorie, al netto degli esiti dei tamponi, restano le indicazioni fornite migliaia e migliaia di volte e ovunque: restare in casa, limitare qualsiasi uscita (se non per motivazioni strettamente necessarie), adottate le dovute misure di precauzione. I dati, i numeri, non varieranno i rischi correlati alla diffusione del contagio per ogni cittadino. Per ogni. Per tutti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it