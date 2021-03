All’Olimpico il Napoli batte la Roma 2-0

(gazzetta.it) È una vittoria pesantissima quella che il Napoli coglie a Roma nel posticipo serale. Perché permette ai partenopei di restare nella scia di Juventus e Atalanta e perché con questo 2-0 la squadra di Gattuso si mette la Roma alle spalle di ben tre punti (oltre al vantaggio dello scontro diretto). A marchiare a fuoco il colpo del Napoli è Dries Mertens, autore nel primo tempo della doppietta decisiva.

Ma è tutto il Napoli che ha girato bene: Zielinski e Politano sono stati a tratti imprendibili, Koulibaly è cresciuto molto rispetto al passato e Insigne ha regalato qualche colpo di classe assoluta.

Nella Roma, invece, brutta prestazione generale, con le tossine dell’Europa League che si sono fatte sentire eccome. Adesso per Fonseca si tratta di recuperare le energie nel miglior modo possibile durante la sosta, perché poi ci saranno dieci partite in cui i giallorossi dovranno recuperare cinque punti alle avversarie dirette. Non è un’impresa, ma considerando che bisogna mettere la freccia su almeno due squadra è quantomeno un cammino complicato. (gazzetta.it)