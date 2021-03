Dopo la Champions. Juve fuori anche dalla corsa scudetto: stagione fallimentare

(LEGA SERIE A). Pochi gol nelle tre gare delle 15, tutte concluse con una vittoria per 1 – 0. La sconfitta che fa più rumore è certamente quella della Juventus, che cade in casa contro il Benevento grazie alla rete al 69′ di Gaich , abile a sfruttare un errato passaggio davanti alla propria area di Arthur. Tonfo interno anche per l’Udinese, che perde contro la Lazio per il gol al 37′ di Marusic , bravo ad accentrarsi dentro l’area per far partire un tiro a giro sul secondo palo. Vince invece in casa la Sampdoria , cui basta una precisa conclusione di Candreva al 25′ per avere la meglio sul Torino, apparso stanco dopo la rimonta compiuta col Sassuolo in settimana.

Le tre gare di oggi impattano sulla classifica: la Lazio si rilancia nella corsa Champions, arrivando a quota 49 punti, uno in meno del quinto posto occupato per ora a pari merito da Napoli e Roma. Al momento, dai 56 punti del Milan ai 49 della Lazio ci sono 6 squadre, ma il numero di incontri disputati è differente, per cui occorrerà rimettersi in pari per dare il giusto peso a ogni posizione. Il successo della squadra di Ranieri porta i blucerchiati fuori dal discorso salvezza. Con 35 punti e il decimo posto in classifica (a +13 dalla terzultima) i liguri possono dire di aver centrato l’obiettivo. Festeggia anche il Benevento che sale a 29 agganciando lo Spezia, anche se la sua posizione resta ai margini della zona calda, per cui è presto per abbassare la guardia. (lega serie a).