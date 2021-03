Il Foggia fermato dalla traversa! Pari con la Viterbese (FOTO VIDEO)

Si ferma al palo, anzi, alla traversa di Balde il Foggia di Marco Marchionni, che tra le mura amiche dello Zaccheria non va oltre il pareggio con la Viterbese, inanellando il quinto risultato utile consecutivo al termine di una buona gara, provandoci fino alla fine e pagando un pò di sfortuna.

Germinio centrale, Rocca metodista e Dell’Agnello dal 1′ per i rossoneri, che devono rinunciare a Gavazzi e Salvi lasciando Curcio inizialmente in panchina.

Partono bene i satanelli, l’approccio è quello giusto così come il giro palla, che porta alle prime due conclusioni insidiose di Garofalo e Vitale. La svolta negli ultimi minuti della prima frazione: al 39′ lancio per Dell’Agnello, che si gira bene ma viene atterrato platealmente da Camilleri: rigore per il Foggia, dal dischetto Rocca è freddo e insacca. La Viterbese cerca l’episodio giusto senza mai impensierire più di tanto Fumagalli ed il Foggia sfiora il raddoppio con D’Andrea, ma la girata dell’attaccante romano non è precisa, nonostante la posizione sia interessante.

Subito dentro Agostinone nella ripresa, in luogo di Germinio (vittima di un problema al ginocchio) e dopo 2′ la Viterbese pareggia: cross da sinistra di Bianchi, la difesa rossonera è schierata ma ferma, Baschirotto salta più in alto di tutti e beffa Fumagalli.

Il gol non abbatte i rossoneri, che provano a macinare gioco con Curcio, di nuovo in campo ed alla ricerca dell’ispirazione giusta; si gioca sulle fasce, cercando di sfruttare la velocità di Kalombo (che al 21′ va vicino alla rete) e Di Jenno ma il gol non arriva, nonostante i tentativi dello stesso Curcio e Garofalo. Marchionni inserisce Ibou Balde per più profondità e l’ingresso dell’attaccante spagnolo porta vivacità alla manovra, tant’è che è proprio il 32 a cogliere una traversa clamorosa, a Daga battuto.

Finale di gara un pò nervoso, con Marchionni ingiustamente espulso e diversi calciatori finiti sul taccuino del direttore di gara.

Il tabellino: Foggia – Viterbese 1-1

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Anelli, Germinio (1’st Agostinone), Galeotafiore; Kalombo, Vitale (31’st Ibou Balde), Rocca, Garofalo, Di Jenno; D’Andrea, Dell’Agnello (12’st Curcio). A disp. Di Stasio, Jorio, Moreschini, Dema, Iurato, Aramini, Pompa, Cardamone, Nivokazi. All. Marco Marchionni

U.S. VITERBESE: Daga; Baschirotto, Markic (34’st Porru), Camilleri, Bianchi; Salandria (26’st Adopo), Bensaja, Besea (13’st Palermo); Bezziccheri (26’st Simonelli), Tounkara, Murilo (34’st De Santis). A disp. Bisogno, Ricci, Falbo, Sibilia, Rossi, Menghi. All. Roberto Taurino

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Romano-Pizzoni-Cascone)

MARCATORI: 40’pt Rocca rig. (F), 2’st Baschirotto (V)

AMMONITI: Kalombo, Garofalo, Anelli, Fumagalli (F); Tounkara, Murilo, Besea, Bianchi (V)

NOTE: Giornata fredda, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 4-2. Recupero: 2’pt, 4’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

C’è rammarico nelle parole di mister Marco Marchionni, che analizza così il pareggio ottenuto oggi contro la Viterbese.

“Abbiamo disputato un buon primo tempo ed anche nella ripresa ci sono state occasioni importanti per noi, dispiace aver perso due punti soprattutto per la prestazione offerta dai ragazzi contro una squadra organizzata come la Viterbese. Abbiamo pagato una nostra disattenzione difensiva, pensavamo a chiedere il fuorigioco invece di concentrarci sulle marcature. Mancano ancora cinque partite importanti, bisogna continuare su questa squadra e non accontentarci. L’espulsione? Non ho fatto niente se non cercare di calmare i ragazzi in una fase di nervosismo, creata per una rimessa in gioco. Se è passato un messaggio sbagliato chiedo scusa, ma ci vuole più rispetto”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

Il video della conferenza stampa

GLI HIGHLIGHTS