La Dea passa al Bentegodi

(lega serie a). La squadra di Gasperini si rituffa nella Serie A TIM vincendo al Bentegodi 2 – 0. Un successo maturato grazie alle reti nel primo tempo di Malinovskyi (rigore al 33′) e Zapata (tocco sul portiere in uscita al 42′).

Nel secondo tempo gli ospiti hanno legittimato il successo sfiorando il terzo gol più volte con Muriel e Ilicic (per lui incrocio dei pali colpito con un sinistro a giro dal limite).

Arriva così la terza sconfitta di fila in campionato per la formazione di Juric, mentre quella di Gasperini, nel nuovo anno, ha sempre vinto in trasferta (5 volte) tranne che a San Siro contro l’Inter. I bergamaschi salgono a 55 punti e restano in piena corsa per la prossima Champions League; questa sera la gara tra Roma e Napoli chiarirà il vantaggio degli orobici sulla quinta in classifica.