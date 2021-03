Landella: “Siamo e saremo sempre in prima fila nella lotta contro tutte le mafie”

“Il 21 marzo 2018 un’incessante pioggia non riuscì a fermare 30mila persone che sfilarono per Foggia in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in collaborazione con l’associazione Libera”.

“Oggi come allora onoriamo chi ha perso la vita per non essersi piegato alle logiche mafiose e per aver reagito ai soprusi e alle violenze delle organizzazioni malavitose”.

“Noi siamo e saremo sempre in prima fila nella lotta contro tutte le mafie- scrive Landella- onorando il nome e il ricordo delle sue vittime”- Lo scrive sui social il sindaco di Foggia Franco Landella che conclude il post con le parole di Peppino Impastato “La mafia è una montagna di merda”.