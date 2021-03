Super Ibra. Il Diavolo passa al Franchi

(lega serie a). Al Franchi è andata in scena una bellissima sfida tra Fiorentina e Milan, con i rossoneri che alla fine si sono imposti 3 – 2. Primi a passare in vantaggio col solito Ibrahimovic (per lui 15 gol in 15 presenze, oggi anche una traversa e un palo), i ragazzi di Pioli hanno subito la rimonta dei viola (punizione di Pulgar al 17′ e Ribery al 51′).

Gli ospiti non si sono però arresi, ribaltando nuovamente il match con Diaz e Calhanoglu, che al Franchi ha una buona tradizione essendo per lui l’impianto dove ha realizzato più gol dopo San Siro.

I tre punti, e la contemporanea sconfitta della Juventus, lanciano il Milan da solo sulla scia dell’Inter, che resta a 6 punti di distanza, con una partita in meno. Ibrahimovic nel post partita punta l’obiettivo nello scudetto, ma certamente per la squadra di Pioli è una buona notizia anche il distacco sulla quinta, con la sosta che permetterà di recuperare qualche infortunato. (lega serie a)