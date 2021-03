Torna il consiglio comunale di Foggia che dovrà eleggere il suo presidente

E’ convocato per il 23 marzo il consiglio comunale di Foggia in modalità online. Sono 18 i punti all’ordine del giorno fra cui tematiche istituzionali, urbanistiche e debiti fuori bilancio. Si provvederà alla surroga del consigliere Bruno Longo a favore di Antonio Bove in quanto Longo, dopo la sospensione dal suo ruolo del prefetto, ha successivamente deciso di dimettersi.

Paolo La Torre, assessore all’urbanistica e vicesindaco, si è dimesso qualche giorno fa per ritornare in consiglio comunale dopo la morte di Alfonso Fiore. Entrambi sono stati eletti nella Lega. Il suo ritorno fra i banchi del consiglio ferma l’ascesa del segretario cittadino Antonio Vigiano, almeno per ora.

Fra i temi da discutere, il rinnovo della presidenza del consiglio. Numero necessario perché la seduta non vada deserta, almeno 17 consiglieri in aula. Sarà anche l’esordio del nuovo gruppo consiliare “Insieme per Foggia” formato da Antonio Capotosto e Pasquale Rignanese, ex Popolari.