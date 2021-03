Vertenza LSU Manfredonia, lettera a SQ: “E i politici locali? 2 in Regione, 3 in Parlamento…che hanno fatto?”

Riceviamo e pubblichiamo

“Spett.le Redazione di StatoQuotidiano.it,

le chiedo di pubblicare questa mia lettera di solidarietà nei confronti dei lavoratori socialmente utili del Comune di Manfredonia.

Sono un dipendente comunale di ruolo che vive oramai indirettamente da diversi anni tutta la sofferenza vissuta dai miei colleghi LSU, considerato che lavoriamo fianco a fianco, quello che mi rammarica in questa vicenda è che ad un passo dal raggiungimento del loro sogno, agognato da circa 25 anni e cioè di avere finalmente una stabilità lavorativa per il loro futuro, se lo sono visto svanire senza capire per colpa di chi.

Ma la cosa che lascia forse ancora più sgomenti è che ad eccezione di un consigliere regionale, che tra l’altro non è neanche di Manfredonia ma di Lucera, il quale si è interessato al caso anche con un’interrogazione all’assessore regionale al lavoro e con un video messaggio, nessun politico locale si è degnato di dire una parola di solidarietà nei loro confronti, eppure di Manfredonia ne abbiamo ben 4 (QUATTRO) 2 alla Regione e 2 in Parlamento, si sono comportati come se questo non fosse un loro problema, come se oltre 100 lavoratori socialmente utili e le loro famiglie non li riguardassero, come se non fossero loro concittadini.

A questi lavoratori che conosco bene per la loro serietà e dedizione al lavoro, desidero esprimere tutta tutta la mia solidarietà”.