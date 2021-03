Zona rossa, commerciante Manfredonia: “Le regole devono valere per tutti”

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Stato Quotidiano, vorrei porre un problema alla vostra attenzione.

Premesso che sono un titolare di un negozio di abbigliamento di Manfredonia. Da quando la Puglia è diventata zona rossa con il nuovo DPCM, noi proprietari di alcune attività ci siamo visti costretti di nuovo ad abbassare per l’ennesima volta le serrande.

Volevo segnalare che in una via di Manfredonia un negozio di abbigliamento da donna e uomo è diventato anche negozio di abbigliamento per bambini. Non chiudendo come previsto da legge i vari reparti di abbigliamento per adulti.

Ora la mia domanda è : IL DPCM VALE SOLO PER NOI NEGOZIANTI ITALIANI? O VALE PER TUTTI? In questi casi penso che sono le autorità stesse a fare distinzione e “RAZZISMO COMMERCIALE” (siamo un’attività che non guarda le altre concorrenti, ma in questo caso ci sentiamo alquanto danneggiati) nei confronti di noi Italiani perchè se alziamo anche solo mezza serranda arrivano tutte le forze dell’ordine compreso l’esercito.

Grazie per la cortese attenzione.

P.S. Vi chiedo cortesemente di pubblicarlo rimanendo nell’anonimato in quanto penso di aver racchiuso il pensiero di gran parte di questo settore di Manfredonia.