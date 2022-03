Foggia. “Ancora sassi contro mezzi dell’ATAF: basta inciviltà”

Statoquotidiano.it, Foggia, 21 marzo 2022 – Ennesimo atto vandalico ai danni dei mezzi Ataf di Foggia. A denunciarlo sono i sindacati Ugl Trasporti, Filt Cgil e Faisa Confail.

Alcuni sassi sono stati lanciati da un gruppo di ragazzini contro un mezzo della linea F1 dell’Ataf, l’azienda del trasporto pubblico locale. E’ successo ieri sera intorno alle 23.00 in via La Torre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I sassi però hanno rotto i vetri della porta centrale creando danni importanti, più altri di minore entità.

«Siamo costretti a denunciare l’ennesimo increscioso episodio accaduto ieri sera alle ore 23 circa nei pressi di via la Torre. Per l’ennesima volta un gruppo non identificato di ragazzi, in preda probabilmente a frustrazioni di varia natura, ha pensato bene di divertirsi mettendo in pratica una sassaiola a danno dei mezzi Ataf. È stata presa di mira la linea F1, alla quale sono stati causati la rottura dei vetri della porta centrale, più altri danni di minore entità, e solo per puro caso non è accaduta una tragedia, vista la presenza a bordo di alcuni utenti».

«Chiediamo all’azienda di informare e denunciare – proseguono i sindacati -, questi atti delinquenziali, alle autorità competenti al fine di evitare ulteriori danni ai nostri mezzi e tutelare l’incolumità dell’utenza e del personale in servizio. Inoltre chiediamo alle forze dell’ordine, già ampiamente operative e collaborative, di profondere un ulteriore sforzo, al fine di assicurare alla giustizia questi soggetti, onde evitare una possibile ‘tragedia annunciata’», concludono i sindacati.