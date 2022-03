“Da Ben Hur a Quo Vado”: ecco i manfredoniani Antonio e Ripalta, comparse per passione

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 21/03/2022 – Partecipare ad un film è un’esperienza che solitamente non capita spesso nella vita, anche solo come comparsa. Eppure a Manfredonia c’è una coppia che, da tanti anni, porta avanti un “hobby”: fare le comparse in film e serie tv.

Gli ospiti di Stato Quotidiano oggi sono Antonio Tomaiuolo e Ripalta Faccenda.

Lui sottufficiale dell’Esercito Italiano in pensione, lei casalinga, originari di Manfredonia, 39 anni vissuti a Roma e ritornati 8 anni fa sul Golfo. Tante le partecipazioni a vari film e serie (Ben Hur, Quo Vado, Un medico in famiglia, Io che amo solo te tra i più famosi) e collaborazioni con attori come Michele Placido, Miriam Leone, Lino Guanciale e Ricky Memphis. Tanti i viaggi e le emozioni che in questa intervista la coppia svela, come ormai sono ormai abituati, davanti ad una telecamera.

A cura di Piercosimo Zino

