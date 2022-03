Manfredonia,coord. naz. FareAmbiente ribadisce: “No ad impianto Energas”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 21 marzo 2022 – L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha ribadito un no convinto all’ipotesi dell’installazione del più grande deposito GPL d’Europa.

La sera del 17 marzo scorso è stato convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale dalla Presidente G.Titta, che ha votato all’unanimità la mozione proposta dal Sindaco Ing. Gianni Rotice.

Condividono le stesse posizioni del Comune di Manfredonia il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, i consiglieri regionali Giandiego Gatta, Paolo Campo e Giannicola De Leonardis, la consigliera provinciale Liliana Rinaldi l’assessora regionale Rosa Barone, l’europarlamentare Mario Furore, i parlamentari Michele Bordo, Antonio Tasso, Francesca Troiano, Marialuisa Faro e Giorgio Lovecchio. Un coro di voci trasversali e abbastanza rappresentativo ha ribadito con convinzione la propria contrarietà all’impianto Energas.

Arriva conferma della contrarietà a questo progetto anche da una delle Associazioni ambientaliste italiane più rappresentative, FareAmbiente.

Anche quest’ultima dopo anni di impegno costante sulla questione, ha deciso di intervenire per l’ennesima volta. Una presa di posizione ritenuta necessaria da parte del Presidente nazionale, Prof. Pepe, ma anche dal referente territoriale Dott. Francesco Bacchelli.

Il dott. Bacchelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it:

“Ritorniamo sulla questione Energas. FareAmbiente ribadisce il suo no! Per questo si sta mobilitando il coordinamento nazionale presieduto dal presidente Pepe. L’impianto è incompatibile con la sicurezza sismica del territorio e con la tutela della popolazione”.

“Lo sviluppo turistico del golfo non si coniuga con l’impianto Gpl. Manfedonia ha già detto no con un referendum. Ci opporremo in tutte le sedi”, conclude il Presidente del comitato scientifico Regionale Dr. Francesco Bacchelli.

A cura di Gianluigi Cutillo, 21 marzo 2022