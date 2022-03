Operazione riuscita per ultracentenario di Ischitella, ora attesa per le dimissioni

Non smette di essere al centro della ribalta l’ultracentenario di Ischitella, classe 1916 che il 11 luglio compirà 106 anni. Era salito alla ribalta della cronaca per essersi risposato a quasi 100,dopo la morte della terza moglie, a 102 cercava ancora moglie tanto da suscitare l’interesse di Rai 1 e della vita in diretta che si scomodarono per lui venendo per ben due volte a Ischitella a intervistarlo.

Recentemente Domenico ha avuto qualche problema di salute. Infatti per ben due volte ha avuto problemi di respirazione che lo hanno costretto a chiamare i medici della locale guardia medica e del 118.

Gia’ venerdì scorso il pronto intervento del 118 d’Ischitella e della dr.ssa Valente Donatella lo so corsero in tempo in una crisi respiratorio che lo rendeva nervoso e non in pieno possesso delle proprie facoltà mentali.

La crisi continuava il giorno dopo e Domenico a causa della sua agitazione cadeva da una sedia procurandosi una frattura al femore. Di nuovo soccorso dal 118 locale veniva portato presso l’ospedale casa cura sollievo di San Giovanni dove veniva operato.

L’operazione è pienamente riuscita e noi non possiamo augurare di raggiungere i 106 anni, traguardo che è assai vicino.

Giuseppe Laganella