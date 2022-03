Quarta Mafia, Laronga “A Manfredonia favorita da decine di favoritismi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/03/2022 – “Nel 2021 il Comune di Foggia è stato sciolto per mafia. Lì sono emerse decine di irregolarità di funzionari, atteggiamenti, favoritismi, omessa attivazione dei poteri che la legge riconosce agli enti locali. Tutti comportamenti che hanno favorito l’infiltrazione dell’organizzazione mafiosa e condizionato l’ente locale. Stessa cosa è successa a Manfredonia e a Cerignola”. Lo spiega il magistrato Antonio Laronga in un’intervista al sito Primonumero.

La mafia garganica, detta anche dei montanari

“Questa mafia è stata riconosciuta come tale da sentenza definitiva un decennio più tardi. Il clan dei montanari nasce a Monte Sant’Angelo, nota località del culto micaelico che sorge su un promontorio. All’inizio si sviluppa come faida tra famiglie di pastori per il controllo agro-pastorale che ha portato oltre 60 tra ferimenti e omicidi in 20 anni. Con la nuova generazione si può parlare di mafia vera e propria con specializzazione nel narcotraffico grazie ai collegamenti coi clan albanesi. Dai Balcani arrivano la marijuana e le armi, specie i kalashnikov, e in parte l’eroina prodotta in Medio Oriente. Attualmente sul Gargano c’è un bipolarismo criminale che vede i Li Bergolis come clan dominante e a loro sono contrapposti i Romito, i quali però non sono mai stati riconosciuti come clan mafioso da sentenza definitiva. Era stato invece riconosciuto come mafioso il clan dei Ciavarella di San Nicandro Garganico che però è stato eliminato dei Li Bergolis. I Romito sono stati quasi interamente sterminati nella faida seguita all’operazione della masseria degli Orti Frenti, nel 2003, quando i Romito convocarono i Li Bergolis a un summit ma prima si erano accordati con le forze dell’ordine. Per questo, uscito di prigione Mario Luciano Romito, i Li Bergolis gliel’hanno fatta pagare con l’agguato di San Marco in Lamis nel 2017”