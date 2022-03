Russia: no incontro Zelensky-Putin. Bruxelles prepara difesa anti-atomica

FOGGIA, 21/03/2022 – (agi) Al momento non ci sono ancora le basi per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, che avverrà quando ci saranno progressi significativi nei negoziati tra le delegazioni di Mosca e di Kiev nel dialogo per porre fine alla guerra. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytro Peskov.

Serve più “dinamismo” da parte ucraina prima che possa essere negoziata una bozza di accordo tale da permettere un incontro al vertice fra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato ancora il portavoce del Cremlino, citato dall’agenzia stampa Interfax. ”I progressi nei colloqui di pace non sono così grandi come dovrebbero essere”, ha detto Peskov, aggiungendo che ”la Russia è pronta a lavorare più velocemente sui negoziati rispetto alla parte ucraina”.

Zelensky all’Ue, “Fermate ogni scambio con Russia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato l’Unione europea a fermare tutti i “commerci” con la Russia e in particolare a rifiutare le sue risorse energetiche. “Per favore, non sponsorizzate le armi di questa guerra. Niente euro per gli occupanti, chiudete loro tutti i vostri porti, non inviate loro le vostre merci, rifiutate le risorse energetiche. Costringete la Russia a lasciare l’Ucraina”, ha esortato il presidente ucraino in un messaggio su Telegram. Poi si è rivolto direttamente alla Germania: “Voi avete la forza, l’Europa ha la forza”. “Senza scambi con voi, senza le vostre aziende e le vostre banche, la Russia non avrà più soldi per questa guerra”. (agi)