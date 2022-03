Scuola: contagi Covid raddoppiati nel Barese, sono 1.463

Sono quasi raddoppiati rispetto alle 775 positività emerse dall’attività di contact tracing dell’Epidemic Intelligence Center della Asl nei sette giorni precedenti.

Degli attuali 1.463 casi nel periodo 14-20 marzo, la maggior parte, 1.330, fa riferimento agli studenti, il resto, 133, al personale docente e non docente. “Nonostante l’aumento dei casi positivi nelle scuole – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della Asl – la situazione è sotto controllo. I numeri sono cresciuti in tutti gli istituti, dall’infanzia ai licei, hanno mantenuto ovunque lo stesso trend di aumento. La diffusione dei contagi – conclude De Nitto – è legata alla situazione epidemiologica attuale e in particolare alla elevata contagiosità del virus in questa fase”. (ANSA).