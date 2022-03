Zone umide tra Manfredonia e Zapponeta usate come discariche

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/03/2022 – “Nello stagno artificiale creatosi a ridosso del villaggio Ippocampo, nei pressi dell’oasi Lago salso, centinaia di esemplari di fenicottero rosa, cavaliere d’Italia e altri volatili, sono giunti per riprodursi.

L’habitat prioritario “Lagune costiere” è l’ideale per la riproduzione, ma anche sito importante per la nutrizione: i fenicotteri si cibano di invertebrati come l’artemia salina, un gamberetto i cui carotenoidi colorano il piumaggio di rosa”. Le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, mentre stavano effettuando un controllo ambientale sorvolando (drone) la zona, tra i canneti, hanno avvistato, cumuli di rifiuti (anche speciali) abbandonati illecitamente, in una delle Lagune costiere tra Manfredonia e Zapponeta, precisamente nei pressi dell’ex Salcomar.