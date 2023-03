Carenza di medici sul Gargano, Dott. Pietro Colecchia: “rischio infarto senza soccorso” (VIDEO)

StatoQuotidiano.it Gargano 21/03/2023. Nel Consiglio Comunale di Ischitella del 21 marzo 2023, c’è stato un intervento inerente alla sanità locale. A prendere la parola è stato il consigliere di opposizione, Dott. Pietro Colecchia, che ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla carenza di personale nelle postazioni mobili e fisse di Vico del Gargano e Vieste: “ I punti di primo intervento, postazione mobile e fissa di Vico del Gargano e di Vieste stanno in una situazione di sotto organico in maniera incredibile. Nel mese di Marzo, 12 notti sono state scoperte come medico. La stessa cosa sta accadendo a Vieste. Anzi, dal mese di Aprile, Vieste avrà una riduzione di personale a due sole unità”. Colecchia ha evidenziato che la situazione è grave e che questo rende difficile garantire il servizio di soccorso 24 ore su 24, creando un problema serio in caso di emergenze: “E una situazione gravissima perché sia a bordo di ambulanze sia nelle postazioni fisse, abbiamo personale scoperto, e in alcuni casi anche di mattina. Se arriva una persona con un infarto, non c’è il medico, quindi una situazione molto seria, molto grave, di cui noi tutti abbiamo il dovere di farci carico e di convocare urgentemente un incontro anche alla presenza di organi regionali”.

Il consigliere ha chiesto quindi un incontro urgente con il Presidente della Conferenza dei Sindaci in materia sanitaria, per discutere della situazione e trovare soluzioni concrete. Colecchia ha anche sollecitato la Conferenza dei Sindaci a fornire incentivi ai medici che lavorano nella zona del Gargano, in modo da stimolare l’interesse per il lavoro in questa zona: “Io già mi sono mosso con i direttori di dipartimento, il direttore generale, per cercare di sopperire a una grave carenza organica. Mancano i medici, anche perché, purtroppo, se un medico va alle Isole Tremiti o va a San Severo ci sono degli incentivi, mentre sul Gargano, pur essendo una zona disagiata, non si ottengono incentivi. Quindi a parità di ore, un medico che va a San Severo percepisce di più, se va alle Tremiti percepisce il doppio.”

A rispondere al consigliere Colecchia è stato il Dott. Vincenzo Basile, consigliere di maggioranza e Assessore alla Salute, il quale ha condiviso pienamente le preoccupazioni. Tuttavia, il Dott. Basile ha sottolineato che la carenza di personale medico è un problema noto da tempo e che sono stati già fatti incontri per incentivare i medici a lavorare nella zona, anche mettendo a disposizione abitazioni gratuite da parte dei comuni. Nonostante questi sforzi, però, non si sono ottenute risposte positive, neanche per quanto riguarda il medico di medicina generale.

Il Dott. Colecchia ha ribadito l’importanza di prevenire l’emergenza estiva già da adesso, per garantire un servizio quotidiano ad H24 e non solo in caso di emergenza: ” sono l’operatore dell’emergenza, sono responsabile anche di un pronto soccorso, quindi è ovvio che la mia preoccupazione è offrire il servizio quotidiano ad H24 e in questo momento non è più possibile” Ha invitato tutti i soggetti interessati a un tavolo tecnico di coordinamento per trovare una soluzione alla grave carenza di personale medico che sta mettendo a rischio la vita dei cittadini del Gargano.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.